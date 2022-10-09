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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? | 2022 KPSS Ön Lisans sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Kaç soru, kaç dakika?

Yüz binlerce ön lisans mezununun memuriyet için yarıştığı KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava sayılı günler kala adaylar arama motorlarında KPSS Ön Lisans ne zaman? 2022 KPSS Ön Lisans sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Kaç soru, kaç dakika? sorularının cevabını araştırıyor. ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ön Lisans sınavı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 09:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 09:03
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? | 2022 KPSS Ön Lisans sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Kaç soru, kaç dakika?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? | ÖSYM tarafından düzenlenerek binlerce ön lisans mezununa devlet memuru olma fırsatı tanıyan KPSS Ön Lİsans sınavı için geri sayım sürüyor. KPSS Lisans sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardıdan gerçekleşecek olan sınavla ilgili arama motorlarında araştırılan KPSS Ön Lisans ne zaman? 2022 KPSS Ön Lisans sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Kaç soru, kaç dakika? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınav oturumu 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılmak isteyen adayların sınav salonuna son giriş saatleri 10.00 olarak belirlenirken saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacaktır.

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.

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KPSS ÇIKMIŞ SORULAR PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula Devamını Oku BUNU DA OKU

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru

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