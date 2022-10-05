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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇ EKRANI | 2022 7500 Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları belli oldu!

Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları açıklandı. JGK, 7500 uzman erbaş alımı için yapılan binlerce başvuru sonucu açıklandı. Adaylar arama motorlarında ve sosyal medyada detayları ve sonuç ekranını araştırıyor. Peki, Jandarma alımı sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte detayalar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 12:42
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇ EKRANI | 2022 7500 Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları belli oldu!

JANDARMA ALIMI SORGULAMA EKRANI - Uzman Erbaş olarak 7500 kişi alım sonuçları açıklandı. 26 Eylül'de son bulan başvuruların sonuçları açıklandı. İşte uzman erbaş alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARINA NEREDEN VE NASIL BAKILIR?

12 Eylül ve 26 Eylül tarihleri aralığında başvuruları alınan Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları açıklandı. 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 personel alımı sonuçları açıklandı.

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JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, lise, ön lisans ve lisansta KPSS puanının 50 ve üstü olması, 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi ana maddeler yer alıyor. Fiziki olarak ise en az 167 boy, en fazla da 210 cm boy, boy-kilo tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak gerekiyor.

Şartlar arasında verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak gerekiyor.

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