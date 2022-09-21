Haberler Haberler Marmaris'te yangın mı çıktı? | Son dakika Muğla Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Muğla hava durumu

Marmaris'te yangın mı çıktı? | Son dakika Muğla Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Muğla hava durumu

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkiinde orman yangını çıktığı öğrenildi. Alevleri gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle yangına havadan ve karadan müdahale edilirken vatandaşlar arama motorlarında Marmaris'te yangın mı çıktı? | Son dakika Muğla Marmaris'te son durum- Yangın söndürüldü mü? Muğla hava durumu konularını araştırıyor. İşte Marmaris yangını son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:00
Marmaris'te yangın mı çıktı? | Son dakika Muğla Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Muğla hava durumu

Muğla Marmaris'e bağlı Yalancıboğaz mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin durumu orman ekiplerine bildirmesiyle yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Bunun üzerine vatnadaşların arama motorlarında araştırdığı Marmaris'te yangın mı çıktı? | Son dakika Muğla Marmaris'te son durum- Yangın söndürüldü mü? Muğla hava durumu konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MARMARİS'TE YANGIN MI ÇIKTI? MARMARİS'TE SON DURUM

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

MARMARİS ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Havadan ve karadan müdahalenin yapıldığı orman yangınını söndürme çalışmaları, ekiplerin tüm çabasıyla sürüyor. Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

MUĞLA HAVA DURUMU

Muğla'da rüzgarın hızı saatte 18 km civarındayken kentteki nem oranı ise yüzde 21 olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde nem oranının artması beklenirken rüzgarın da hız kazanacağını kaydeden Meteoroloji uzmanlarının bilgilendirmelerinin ardından alevlerin akşam saatlerine kadar söndürülmesi hedefleniyor.

İşte yangından ilk görüntüler:

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