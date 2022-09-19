Haberler Haberler Epic Games açıkladı! İşte ücretsiz oyunlar

Epic Games açıkladı! İşte ücretsiz oyunlar

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bu haftanın da ücretsiz yapımları belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 19:10
Epic Games açıkladı! İşte ücretsiz oyunlar

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 33 TL değerindeki Spirit of the North oldu. İkincisi ise 33 TL değerindeki The Captain. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 22 Eylül akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. O zamana kadar kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Spirit of the North sistem gereksinimleri
Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64Bit
İşlemci: Intel Core i5-4460 veya muadili
Bellek: 8 GB RAM
Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya muadili DirectX: Sürüm 11
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: Yerleşik ses kartı

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

The Captain sistem gereksinimleri:
Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: 2 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel HD 3000 or better
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
Steam'de devam eden indirimler

Cyberpunk 2077 – 249,00 124,50 TL (-50%)
Red Dead Redemption 2 – 299,00 149,50 TL (-50%)
It Takes Two – 399,99 199,99 TL (-50%)
Sea of Thieves – 61,00 30,50 TL (-50%)
Need for Speed™ Payback – 199,00 19,90 TL (-90%)
DayZ – 259.99 155,99 TL (-40%)
The Witcher® 3: Wild Hunt – 59,99 11,99 TL (-80%)
Dying Light – 59,00 19,49 TL (-67%)
ARK: Survival Evolved – 35,00 10,56 TL (-67%)
Arma 3 – 169,00 45,25 TL (-75%)
Cities: Skylines – 65,00 16,25 TL (-75%)
Resident Evil – 202,50 50,62 TL (-75%)
Resident Evil Village – 269,00 201,75 TL (-25%)
Resident Evil 2 – 403,50 121,05 TL (-70%)
Resident Evil 3 – 403,50 121,05 TL (-70%)
Resident Evil 4 – 55,50 13,87 TL (-75%)
Resident Evil 6 – 298,50 74,62 TL (-75%)
Resident Evil 7 Biohazard – 202,50 101,25 TL (-50%)
Mount & Blade: Warband – 29,99 7,49 TL (-75%)
Just Cause 4 Reloaded – 509,00 108,37 TL (-79%)
Just Cause 3 – 45,00 6,75 TL (-85%)
Frostpunk – 216,00 54,00 TL (-75%)
Jurassic World Evolution 2 – 92,00 41,40 TL (-55%)
WWE 2K22 – 429,00 214,50 TL (-50%)
Thief Simulator – 32,00 8,00 TL (-75%)
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – 31,00 4,65 TL (-85%)
Pacify – 10,50 7,35 TL (-30%)
Siz Epic Games tarafından verilen 2 ücretsiz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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