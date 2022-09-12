Haberler Haberler OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları

Orman Genel Müdürlüğü, 338 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. OGM bünyesinde çalışmak isteyenler bu haberin ardından başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. 338 personelin istihdam edileceği iş ilanının ardından arama motorlarında sıklıkla aratılan 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? sorularını ve başvuru şartları ile tarihlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:03 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:03
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 338 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. İşte OSM sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler...

2022 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurulaarı henüz başlamadı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.

2022 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
  • Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

DİĞER
IQ seviyesi yüksek olan 6 burç ortaya çıktı! Onlar zekalarıyla karşı cinsin aklını başından alıyor...
Galatasaray transfere 29 milyon Euro bonservis harcadı potada kriz çıktı: Yönetim harekete geçiyor
Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | İşsizlik maaşı ayın kaçında yatırılıyor?
UNO NASIL OYNANIR? UNO OYUN KURALLARI NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 14:26
Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! 14:16
Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 13:21
Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga 13:13
Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI 13:05
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! 12:50
Daha Eski
Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 12:41
EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor 12:24
Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? 12:03
Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! 11:58
Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! 11:38
Josef için harekete geçildi! CİMER'e... Josef için harekete geçildi! CİMER'e... 11:37