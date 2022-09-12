OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 338 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. İşte OSM sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler...

2022 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurulaarı henüz başlamadı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.

2022 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI