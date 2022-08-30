BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler, hastaneler ve noterler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın salı gününe denk gelmesinin ardından resmi kurum ve kuruluşlarda işleri olan vatandaşlar, 30 Ağustos'ta bu yerlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. 30 Ağustos 2022 Salı günü kargolar, eczaneler, hastaneler, bankalar, noter ve PTT'nin çalışıp çalışmayacağı sorusu arama motorlarında en sık bakılanlar listesinde ilk sıralara yükselirken soruların cevabını ve tüm detayları haberimizde derledik...

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 30 AĞUSTOS 2022 RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor.

30 Ağustos tarihinin hafta içi iş gününe denk gelmesi sebebiyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına girmektedir ve 30 Ağustos Salı günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anıldığı ulusal bayramlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilan edildiği gün; Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşmiş olsa da, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi olarak kutlanan 30 Ağustos günü, ülkemizde 1926 yılında ilk kez Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır ve kutlanmaya devam etmektedir.

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI? SALI GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 31 Ağustos Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI, SALI GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta Zafer Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için noterler hizmet vermeyecek. Bu durumda Noter ile işi olan vatandaşların bir sonraki mesai günü olan 31 Ağustos Çarşamba günü işlerini halletmeleri gerekmektedir.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI? SALI GÜNÜ HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI? SALI GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI, SALI GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI, SALI GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.