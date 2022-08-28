Kamuoyu açıklaması

Serhat Albayrak ile ilgili son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. " ifadelerini kullandı.