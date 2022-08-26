AĞUTOS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı hangi gün, saat kaçta belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. İç ve dış piyasada birçok ekonomik olguyu etkileyen ve kira zamlarını, TEFE TÜFE oranlarını ve birçok kalemde maaşları etkileyecek olan Ağustos ayı enflasyon oranı hakkında sorulan Ağustos enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı hangi gün, saat kaçta belli olacak? sorularının cevabı ve beklenti anketi...

AĞUTOS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelebiliyor.

3 Eylül 2022 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle ağustos ayının enflasyon verilerinin 5 Eylül günü açıklanması bekleniyor.

2022 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 5 Eylül 2022 Pazartesi günü açıklaması beklenen enflasyon verilere ve TEFE TÜFE beklentisi 5 Eylül Pazartesi günü, saat 10'da ilan edilecek. Enflasyon oranı ile TEFE TÜFE'nin açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranları da belli olacak.

TCMB AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.