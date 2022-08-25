AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları kimler?

Final bölümüyle yıllar sonra aynı gün ve aynı saatte ekrana gelecek Aşk-ı Memnu dizisinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Milyonların sıkı takipçisi olduğu dizinin ne zaman ekrana geleceğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşk-ı Memnu dizisinin finali bu yıl 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Halid Ziya Uşaklıgil'in 1990 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu edinmektedir.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.

AŞK-I MEMNU OYUNCU KADROSU

Selçuk Yöntem

Gülsen Tuncer

Nebahat Çehre

Zerrin Tekindor

Kıvanç Tatlıtuğ

Fatma Karanfil

Beren Saat

Rana Cabbar

Batuhan Karacakaya

Hazal Kaya

Evren Duyal

Eda Özerkan

Münir Akça