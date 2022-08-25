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AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları kimler?

Aşk-ı Memnu dizisi 2010 yılında final bölümüyle ekranlara veda etmişti ve yaz sezonunda eski bölümleriyle Kanal D'de ekrana gelen dizinin final bölümünün, yıllar önce yayınlandığı gün ve saatte yayınlanmasına karar verilince, dizi tekrar gündemde yerini aldı. Dönemin efsane dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları, konusu ve detayları ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümünün hangi gün, saat kaçta yayınlanacağına dair merak edilenler ve dizinin oyuncu kadrosu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 17:33
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları kimler?

Final bölümüyle yıllar sonra aynı gün ve aynı saatte ekrana gelecek Aşk-ı Memnu dizisinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Milyonların sıkı takipçisi olduğu dizinin ne zaman ekrana geleceğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşk-ı Memnu dizisinin finali bu yıl 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! Devamını Oku BUNU DA OKU

AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Halid Ziya Uşaklıgil'in 1990 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu edinmektedir.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.

AŞK-I MEMNU OYUNCU KADROSU

  • Selçuk Yöntem
  • Gülsen Tuncer
  • Nebahat Çehre
  • Zerrin Tekindor
  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Fatma Karanfil
  • Beren Saat
  • Rana Cabbar
  • Batuhan Karacakaya
  • Hazal Kaya
  • Evren Duyal
  • Eda Özerkan
  • Münir Akça

  • Recep Aktuğ
  • İlker Kızmaz
  • Baran Akbulut
  • Pelin Ermiş
  • Zerrin Nişancı
  • Gülizar Irmak
  • Ufuk Kaplan
  • Nihan özcan
  • Ökkeş Avgın
  • Hayal Köseoğlu
  • Zerrin Arbaş
  • Burçin Oraloğlu
  • Alay Cihan

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