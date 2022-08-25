AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

Yayınlandığı yıl reyting rekorları kıran ve sık sık gündemde yer alan Aşk-ı Memnu, yaz sezonunda eski bölümleriyle Kanal D'de ekrana geldi. Yıllar önce yayınlanan final bölümünün, aynı gün ve saatte yayınlanmasına karar verilince, dizi tekrar gündemde yerini aldı ve dizinin oyuncuları araştırılmaya başladı.
Halid Ziya Uşaklıgil'in 1990 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu edinirken; dizi hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü senaryosu ile yayınlandığı döneme damga vurmayı başarmıştı.
Son bölümüyle nefes kesen ve aradan geçen 12 yıla rağmen gündemde yer almayı başaran dizi, özellikle final bölümüyle izleyicileri ekranlara kitlemişti.