SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?

Doğum yapan sigortalı kadınlara annelik kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emzirme ödeneğiyle de sigortalılara katkı vermeye devam ediyor. Peki Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? Emzirme ödeneği kimlere verilir? İşte emzirme ödeneği ile ilgili tüm detaylar...

EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?

Doğum yapan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği kapsamında ailelere 316 lira destek sağlanıyor.

2020'de 108 milyon 652 bin 664 lira, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 lira emzirme ödeneği yapan SGK, bu yıl ise ocak ile temmuz arasında 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira emzirme ödeneğinde bulundu.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan yardım, kamu görevlilerine ise kurumlarınca ödeniyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?