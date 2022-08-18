Haberler Haberler ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi

ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Engelli evde bakım aylığı alan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında 'Engelli evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?' soruları geliyor. İllere göre yatırılma zamanı farklılık gösteren evde engelli bakım maaşları e-Devlet ve SMS üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım parası sorgulama, evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:57
ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hasta, yaşlı ve engellilerin bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşlarının yatırılma tarihleri illere göre de değişiklik gösteriyor. Peki engellilerin bakımı için ödenen evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım parası sorgulama ve evde bakım maaşı yatan iller listesi...

ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılının Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ile birlikte evde bakım maaşları da güncellendi. Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılan aylıkların illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Ağustos ayında da evde bakım maaşlarının 15 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında yatırılacağı biliniyor.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ağustos listesi belli oldu. Hangi ilde maaşların yattığı e-Devlet sorgulama sayfası üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı kontrol sayfası.

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