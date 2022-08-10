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REZERV LİG NEDİR? REZERV LİG NE DEMEK? | Rezerv Lig'de hangi takımlar var?

Son dönemde futbolseverlerin gündeminde yer alan ve merak edilen organizasyonlardan biri olan Rezerv Lig'in ne olduğu, sistemi ve ne anlama geldiği araştırılmaya başladı. İşte 30 Haziran 2022 tarihinde kurularak 2022-23 Süper Lig'te yer alan 19 takımın katılacağı Rezerv Lig'e dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:03
REZERV LİG NEDİR? REZERV LİG NE DEMEK? | Rezerv Lig'de hangi takımlar var?

Rezerv Lig'in ne olduğu, işleyişi ve kuralları araştırılmaya başladı. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Rezerv Lig'in ne anlama geldiği merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Rezerv Lig'de hangi takımlar var, lig ne kadar sürecek? İşte Rezerv Lig'e dair merak edilenler...

REZERV LİG NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig projesini 2022-2023 sezonunda hayata geçireceğini açıklamıştı.

Süper Lig takımlarının rezerv ekibi, A takım fikstürüne göre mücadele edecek ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular bu ligde oynatılabilecek.

A takıma oyuncu yetiştirmek ve oyuncuyu hazır tutmak için kurulacak bu ligin asıl amacı ise futbolcuların sürekli forma giymesine imkan sağlamak olacak.

REZERV LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK, SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

TFF yönetim kurulu toplantısında Rezerv Lig kurulmasına karar verilmesinin ardından, Rezerv Lig müsabakalarında kulüplerin A takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular oynayabileceği netleşti.

Profesyonel takım ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmamasına karar verildi.

TFF, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig'e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir."

Ligin kurulmasının açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan statü belgesinde Süper Lig'te yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabileceği belirtilmiştir. A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecektir.

REZERV LİG BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Lig tarihinin ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik attı fakat maçı İstanbulspor 3-2 skorla kazandı.

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