Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi!

Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Dua Lipa, kariyerinde 3 Grammy ödülü kazandı.

Dua Lipa, Başkent Priştine'deki Sunny Hill Festivali'nde sahne almak üzere Kosova'daydı.

Dua Lipa ile bir araya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu cuma günü şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti Fahri Büyükelçisi unvanını verdim çünkü o her adımıyla ülkemizi onurlandırmaya devam ediyor. Kosova Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları adına yaptığı her şey için, sesimizi tüm dünyaya duyurduğu için ona teşekkür ettim."

Dua Lipa da Osmani'ye teşekkürlerini sunduğu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek, işlerimi ve çabalarımı küresel ölçekte sürdürüp iz bıraktığımızı ve fark yarattığımızı görmek için benim için bir onur ve ayrıcalık."