DOLAR NE KADAR OLDU? 6 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,9115 (Alış) - 17,9131 (Satış)

EURO: 18,2353 (Alış) - 18,2474 (Satış)

STERLİN: 21,5995 (Alış) - 21,6400 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.022,09 (Alış) - 1.022,95 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.671,00 (Alış) - 1.697,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.333,00 (Alış) - 3.395,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.909,00 (Alış) - 6.959,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.664,00 (Alış) - 6.767,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 16.17 itibariyle alınmıştır.