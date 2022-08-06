Haberler Haberler DOLAR NE KADAR OLDU? 6 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU? 6 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları araştırılırken altın piyasalarındaki son durum da araştırma konularının başında geliyor... Peki, 6 Ağustos 2022 itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatlarınde değişim yaşandı mı? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 07:30
DOLAR NE KADAR OLDU? 6 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,9115 (Alış) - 17,9131 (Satış)

EURO: 18,2353 (Alış) - 18,2474 (Satış)

STERLİN: 21,5995 (Alış) - 21,6400 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.022,09 (Alış) - 1.022,95 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.671,00 (Alış) - 1.697,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.333,00 (Alış) - 3.395,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.909,00 (Alış) - 6.959,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.664,00 (Alış) - 6.767,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 16.17 itibariyle alınmıştır.

DİĞER
Aşk yeniden! Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ile barıştığını ilan etti! İşte ilk kare...
Eşiyle ilgili kareleri sildi! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti arasında kazan kaynıyor
Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı!
Mertens Aslan oluyor! Maaşında indirime gitti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
DOLAR NE KADAR OLDU?
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı! Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı! 07:22
Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..." Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..." 07:01
Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:37
Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:37
Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım 01:17
Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım 01:17
Daha Eski
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 01:14
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 01:13
Benfica'dan farklı açılış! Benfica'dan farklı açılış! 00:55
Lyon evinde hata yapmadı Lyon evinde hata yapmadı 00:52
Avcı: Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var Avcı: Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var 00:48
F.Bahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı erteledi F.Bahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı erteledi 00:48