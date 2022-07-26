Haberler Haberler AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR? | AÖF yaz okulu sınavları gözetmen ücretleri belli oldu! Sınav görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR? | AÖF yaz okulu sınavları gözetmen ücretleri belli oldu! Sınav görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu sınavlarına sayılı günler kala, sınav gözetmeni olarak başvuruda bulunmak isteyenler AUGİS sınav ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor. 13 Ağustos'ta yapılacak AÖF yaz okulu sınavlarında bina sorumlusu, bina sorumlusu yardımcısı, gözetmen ve AÖF salon başkanı olarak görev almak isteyenler için AÖF yaz okulu sınavı görevli başvurusunun nasıl yapıldığına dair detaylar ve görevli ücretleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:30
AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR? | AÖF yaz okulu sınavları gözetmen ücretleri belli oldu! Sınav görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

2022 Açıköğretim yaz okulu gözetmen sınav ücretleri gündemde yerini aldı. AÖF yaz okulu sınavlarında bina sorumlusu, bina sorumlusu yardımcısı, gözetmen ve AÖF salon başkanı olarak yer almak isteyenler nasıl başvuru yapıldığını ve ne kadar ücret verileceğini araştırmaya başladı. İşte AÖF yaz okulu sınavları görevli başvurusuna dair merak edilenler...

AUGİS SINAV GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU TARİHLERİ!

2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri devam etmektedir.

Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ SİSTEMİNE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU SINAVLARI GÖREVLİ ÜCRETLERİ

  • AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası
  • Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası
  • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira
  • Gözetmen: 170 lira
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