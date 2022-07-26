AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR? | AÖF yaz okulu sınavları gözetmen ücretleri belli oldu! Sınav görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

2022 Açıköğretim yaz okulu gözetmen sınav ücretleri gündemde yerini aldı. AÖF yaz okulu sınavlarında bina sorumlusu, bina sorumlusu yardımcısı, gözetmen ve AÖF salon başkanı olarak yer almak isteyenler nasıl başvuru yapıldığını ve ne kadar ücret verileceğini araştırmaya başladı. İşte AÖF yaz okulu sınavları görevli başvurusuna dair merak edilenler...

AUGİS SINAV GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU TARİHLERİ!

2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri devam etmektedir.

Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilir.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU SINAVLARI GÖREVLİ ÜCRETLERİ