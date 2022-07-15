Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 6. yılında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 09:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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