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BEKÇİ MAAŞI 2022 | Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu?

Merakla beklenen zamlı bekçi maaşlarına dair son dakika gelişmesi... Bekçilik mesleğinin zam oranlarının açıklanmasıyla bekçilerin temmuz ayından sonra alacakları maaş belli oldu. İşte ayrıntılar ve zamlı bekçi maaşı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:04
BEKÇİ MAAŞI 2022 | Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu?

BEKÇİ MAAŞLARI 2022 TEMMUZ - Bekçi maaşlarının ne kadar olacağına dair araştırmalar artarken konuya dair yaşanan son dakika gelişmesi sonucu bekçilerin, temmuz ayından sonra ne kadar maaş alacağı belli oldu.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, en düşük bekçi maaşı 9 bin 259 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liraya yükseldi.

Habere göre zamlı bekçi maaşları şöyle:

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL

OCAK 2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADARDI?

Ocak zammı ile birlikte bekçilerin de maaşlarına zam gelmişti. Ocak 2022 zamlı bekçi maaşları aşağıda yer alıyor:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 6 bin 535 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 6 bin 767 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 7 bin 707 TL

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