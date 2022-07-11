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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da banka ve devlet daireleri çalışıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil mi? Bu soru pek çok kişi tarafından sık sık araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gelen 15 Temmuz için kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da banka ve devlet daireleri çalışıyor mu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:30
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da banka ve devlet daireleri çalışıyor mu?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller içerisinde yer alan 15 Temmuz, 2017 yılı itibariyle kanunlaşmış ve kamu kurum ve kuruluşları 15 Temmuz'da hizmet vermemektedir. Peki, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz birleşti mi? Bankalar 15 Temmuz'da açık mı? işte tüm soruların cevabı...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

TBMM tarafından kabul edilen yasa tasarısı ile 2017 yılında resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz bu yıl da resmi tatiller arasında yer almaktadır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz'u birleştirdiğini açıklamıştı.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.

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