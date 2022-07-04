Asgari ücret 2022/Temmuz ne kadar oldu? Asgari ücrete kaç lira zam yapıldı? Brüt-net asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ile ilgili aramalar devam ediyor... Milyonlarca vatandaş "Asgari ücrete kaç lira zam yapıldı?", "Brüt-net asgari ücret ne kadar oldu?" ve "Asgari ücret 200 ne kadar oldu" soruları sonrası yeniden düzenlemeye gidileceği ve enflasyona çalışanların ezdirilmeyeceği mesajlarının ardından yapılan görüşmeler neticesinde yeni asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan mevcut asgari ücret kaç lira oldu?





ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı





2022 YILININ İLK 6 AYLIK DÖNEMİNDE ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRAYDI?

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.