Haberler Haberler ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI | 18-25 yaş arası gençlere Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI | 18-25 yaş arası gençlere Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun 18-25 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz müzekartı verileceğini açıklamasının ardından, binlerce genç 'Genç Ne Sever Müzekart' olarak adlandırılan ücretsiz Müzekartın başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, gençler için ücretsiz müzekart nasıl alınır, nerden başvuru yapılır? İşte Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzelerde ve ören yerlerinde 1 yıl süreyle geçerli olan ücretsiz Müzekart'ın başvuru detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 13:10
ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI | 18-25 yaş arası gençlere Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

Ücretsiz Müzekart sahibi olmak isteyen binlerce genç başvuru tarihlerini, şartlarını ve nereden başvuru yapabileceğini araştırmaya başladı. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından, kültürel ve tarihi geziler yapmak isteyen binlerce genç; ücretsiz Müzekart başvurusunun nasıl yapılacağını sorgulamaya koyuldu. İşte 'Genç Ne Sever Müzekart' kapsamında ücretsiz Müzekart başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...

MÜZEKART NASIL ALINIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN GENÇLERE ÜCRETSİZ MÜZEKART MÜJDESİ!

Beyoğlu'ndaki Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen tanıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz gibi birçok isim katıldı.

Bu davette, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve ücretsiz Müzekart'ın müjdesini şu sözlerle verdi:

" 'Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme' ilkesiyle yola çıkılan projede, 18-30 yaş arası tüm gençlere sinema, tiyatro, konser, festival ve spor müsabakalarına bilet, farklı markalardan hediye çekleri ile seyahat biletleri hediye verilecek.

'Seyahatsever', 'Sanatsever', 'Sporsever', 'Kitapsever', 'İyiliksever' ve 'Doğasever' başlıklarıyla gençlere fırsat sunan platform, dağıtılacak bilet ve hediyelerin yanı sıra, gençlerin katılımına açık, ücretsiz pek çok etkinliğe de imza atacak.

Gençler, 'gencnesever.com' internet sitesinde ilgi alanlarına göre yapılacak çekilişlere katılarak hediyeleri ücretsiz bir şekilde kazanabilecek."

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ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI

18-25 yaş arası gençlere özel olarak hazırlanan proje kapsamında, gençlere ücretsiz Müzekart verileceği duyuruldu.

"Genç Ne Sever" platformu tarafından hediye edilen, 300'den fazla müze ve ören yerini ücret ödemeden gezme imkanı sunan Müzekart, geçerli yerleri 1 Temmuz – 1 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir kart olduğundan; başvuruları erişime açıldı.

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