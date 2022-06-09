MÜZEKART NASIL ALINIR? | 2022 Müzekart fiyatı nedir, nerelerde geçerli? Müzekart nereden alınır? Müzekart öğrenci indirimi ne kadar?

Müzelerde ve tarihi anıtlarda geçerliliği olan Müzakart'ın nereden alınabileceği ve Müzekart satın alma noktaları araştırılmaya başladı. Özellikle tarihe karşı ilgisi olan kişilerin vazgeçilmezi olan müze gezilerini daha kolay bir hale getirmek için satışa sunulan Müzekart'ın kaç TL olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, 2022 müzekartı nerelerde kullanılır, geçerliliği ne kadar? İşte Müzekart'a dair merak edilenler...

MÜZEKARTIN GEÇERLİ OLDUĞU YERLERİN TAMAMINI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

MÜZEKART+ NEDİR? NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

MÜZEKART NE KADAR, KAÇ TL?

Satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart'ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL'dir.

MüzeKart ile gezebileceğiniz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve örenyerlerini görebilmek için tıklayınız.

Türkiye'nin Müzeleri uygulaması ile üyelik oluşturarak, müze ve örenyeri girişinde oluşturacağınız kod ile kartınızı anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Üyelik oluşturulmayan durumlarda MüzeKart'ınızın kargo ile size ulaşmasını beklemeniz gerekecektir.

MÜZEKART NERELERDE GEÇERLİ DEĞİL?

MüzeKart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi geçerli değildir.

Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.

MÜZEKART NEREDEN, NASIL SATIN ALINIR?

Müze Kart, müzelere girişlerde kullanılan bir karttır. Bu karta sahip olan kişiler müzeleri gezebilme şansına sahiptir; aynı zamanda bu kart ile müze giriş ücretlerini daha az bir şekilde ödemektedir.

Müze kart almak için kişilere kart verilen yerlere gitmek gerekmektedir. Bu yerlerde girişi kart ile sağlanan yerler için kart basılmaktadır. Müze kart almak için de bu yerlere giderek bilgileriniz ile bir müze kart sahibi olabilirsiniz ya da internet üzerinden online başvuruda da bulunabilirsiniz.

MÜZEKART SAHİBİ KİŞİLER BİR MÜZEYE KAÇ KERE GİREBİLİR?

Bilindiği üzere müze kart bakanlığa dahil olan müzeler için geçerli olmaktadır. Bu da devlete bağlı müzelere giriş hakkı demektir. Özel müzeler için müze kartın geçerli olması gibi bir durum olmasa da, bakanlığa bağlı müzelere kart ile girişin de bir sınırı bulunmaktadır.

Yapılan düzenlemelere göre, müze kart ile giriş hakkı ikidir. Yani bakanlığa bağlı bir müzeye en fazla iki kere giriş hakkı tanınmaktadır.

MÜZE KART ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ Mİ?

Akademik öğretim üyeleri ve 18 yaşın üzerindeki öğrenciler için geçerli olan Müze Kart İndirimli'nin fiyatı Türk vatandaşları için 30 TL'dir. 18 yaşın altındaki TC vatandaşı gençler ve çocuklar için müze ve örenyerlerini ücretsiz ziyaret edebilmektedirler.