Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Haziran Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Haziran Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

19 Haziran Pazar 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 19 Haziran Pazar günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Haziran Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Haziran Pazar günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Haziran Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.024,44

Gram altın satış: 1.024,88

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.672,00

Çeyrek altın satış: 1.689,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.338,00

Yarım altın satış: 3.380,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.677,00

Tam altın satış: 6.735,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.823,00

Cumhuriyet altını satış: 6.927,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.800,00

Ata altın satış: 6.910,00

Altı fiyatlarındaki son bilgiler 19 Haziran Pazar günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’da şok eden Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetimin tüm planları suya düştü...
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe için 25 bin TL'ye dadı tuttu
Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi
Avrupa'yı sallayan transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE?
EL HAMRA SARAYI NEREDE?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da Okan Buruk dönemi Cimbom'da Okan Buruk dönemi 06:45
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var 01:33
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:32
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:31
Daha Eski
Yabancıda 8+6’ya devam Yabancıda 8+6’ya devam 01:27
Abdülkerim teklifi Abdülkerim teklifi 01:26
Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi 01:20
Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi 01:11
TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! 01:11
Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı! Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı! 01:11