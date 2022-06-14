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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? 2022 Temmuz asgari ücret zammı için Başkan Erdoğan'dan açıklama

Asgari ücret ara zam ile ilgili aramalar gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl sonunda yapılan zam sonrasında milyonlarca asgari ücretli zam beklentisiyle yapılan son açıklamaları takip ediyor. İşçi ve işverenlerin yakından takip ettiği asgari ücret zammında gözler Temmuz ayına çevrildi.. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sıcak bir açıklama geldi! İşte 2022 Temmuz asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 14:01
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? 2022 Temmuz asgari ücret zammı için Başkan Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili gelen son dakika açıklamaları, asgari ücrete ikinci zam konusunda gündeme oturdu ve milyonlarca asgari ücretli ikinci zam beklentisi içine girdi. Şimdi herkes "Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, yapılan son açıklamalar ve asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada ücret artışı konusuna değinirken şunları söyledi:

"Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan, kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında da açıklamalarda bulunmuş ve "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

BAKAN BİLGİN DE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücretle ilgili kullandığı ifadelerle zamma yeşil ışık yakmıştı.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer vermişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ FORMÜL

Asgari ücret ile ilgili masadaki formüllerden biri de 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması. Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapılmıştı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14'e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı AK Parti sözcülerinin bu yöndeki açıklamalarının ardından TÜSİAD başta olmak üzere bazı işveren örgütleri de benzer açıklamalar yaptılar.

Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 69.97'ye, mayıs ayında ise yüzde 73.50'ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam konusunda temmuz ayında bir karar verilmesi bekleniyor.

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