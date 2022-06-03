Haberler Haberler LGS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | LGS kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? LGS son giriş saati ve sınav belgesi sorgulama ekranı

LGS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | LGS kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? LGS son giriş saati ve sınav belgesi sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım devam ederken sınava girecek binlerce öğrenci 'LGS sınava son giriş saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır, LGS kaç soru ve kaç dakika? Sınav ne kadar sürecek?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. 2 oturumda gerçekleşecek sınavın oturum başlangıç saatlerine ve sınav yeri giriş belgesinin nasıl alınacağına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 12:05
LGS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | LGS kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? LGS son giriş saati ve sınav belgesi sorgulama ekranı

8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavı için geri sayım başladı. 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi sınavının detayları araştırılmaya devam ederken, sınava son girişin ne zaman yapılabileceği ve iki oturum şeklinde gerçekleşecek LGS'nin kaç sorudan ve kaç dakikadan meydana geldiği arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte 2022 LGS'ye dair merak edilenler...

LGS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇT BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde saat 09.30'da başlayacak ve ikinci oturum 11.30'da gerçekleştirilecek. LGS 2022 saat 12.50'de sona erecek.

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

LGS sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan 2. oturum ise 80 dakika olacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı sınava giriş belgesi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açıldı.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

LGS'YE GİREN ÖĞRENCİLERİN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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