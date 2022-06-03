LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 LGS sonuçlarına nereden bakılır? | LGS SONUÇ EKRANI 2022

LGS sınav sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağı ve sınav sonuçlarının nerede yayınlanacağı aday öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. LGS'ye girecek binlerce öğrenci 'LGS sonucu ne zaman açıklanır, LGS sınav sonucuna nereden bakılır?' sorusunun cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; LGS 2022'ye dair merak edilenler haberimizde...

LGS 2022 SINAV SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANANACAK, SINAV SONUCUNA NASIL BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS'YE GİREN ÖĞRENCİLERİN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.