Haberler Haberler LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2022 | LGS giriş yerleri belli oldu! LGS giriş belgesi nasıl alınır?

LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2022 | LGS giriş yerleri belli oldu! LGS giriş belgesi nasıl alınır?

Liseye Geçiş Sınavı giriş belgeleri açıklandı, binlerce öğrenci, LGS sınav giriş yerlerini araştırılmaya başladı. Öğrencilerin gireceği LGS sınav merkezlerinin belli olmasıyla birlikte, 'LGS ne zaman, LGS giriş belgeleri nereden ve nasıl alınır?' soruları gündemde yerini aldı. İşte MEB tarafından düzenlenen LGS'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:30
LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2022 | LGS giriş yerleri belli oldu! LGS giriş belgesi nasıl alınır?

5 Haziran 2022'de gerçekleşecek LGS'nin sınav yeri giriş belgeleri yayımlandı ve öğrencilerin erişimine açıldı. LGS'ye nerede gireceğini merak eden binlerce öğrenci, sınava gireceği okulu ve LGS'ye dair detayları araştırmaya başladı. İşte LGS 2022'ye dair merak edilenler ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

LGS GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI! LGS GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

LGS giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden alınabilecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden temin edebilecek.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

LGS'nin 1. oturumu 09.30'da, 2. oturumu ise 11.30'da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 30 Haziran 2022'de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.

2022 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın bu yıl 5 Haziran 2022'de uygulanacağını açıkladı.

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