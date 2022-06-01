MEBBİS 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri, şartları!

1 Haziran ile 10 Haziran arasında MEBBİS üzerinden kabul edilecek uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları devam ediyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken; uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ÖDSGM 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın detayları da merak ediliyor. İşte 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ve şartları...

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? BAŞVURU TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden 1 Haziran 2022'den itibaren kabul edilen başvuruları 10 Haziran'da sonlanacak.

MEBBİS UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin belirlenen takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz - 5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

MEBBİS UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

2022 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN YAZILI SINAVI BAŞVURULARI VE SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavı için, adaylar, 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022'de 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022'de açıklanacak.

MEBBİS UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Sınavları başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? KİMLER UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN OLABİLİR?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil, öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurularını tamamlayabilecek.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il komisyonlarınca değerlendirilecek.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirlenen;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri, de dâhil edilecektir.