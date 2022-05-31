TOPUK ÇATLAKLARINA NE İYİ GELİR? | Topuk çatlakları nasıl geçer? İşte topuk çatlağına doğal ve kesin çözüm!

Ayak bakımı oldukça önemlidir ve ihmal edildiği takdirde birçok dermotolojik rahatsızlığa neden olabilir. Özellikle de mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında ortaya çıkan topuk çatlakları da bunlardan biridir. Peki, topuk çatlağı nasıl önlenir, topuğun çatlamaması için ne yapmak gerekir? İşte topuk çatlağına evde doğal tedavi yöntemleri ve bitkisel ayak bakımına dair merak edilenler...

TOPUK ÇATLAKLARI NEDİR, NASIL ÖNLENİR?

Ayaktaki kuruma nedeniyle başlayan topuk çatlakları, dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenerek, bol bol su tüketerek önlenebilir ve düzenli bakımla tarih olabilri.

Ayak topuklarında ortaya çıkan çatlaklar, aynı zamanda uzman hekim kontrolünde tedavi edilebilmektedir. Alanında uzman hekim, topukta ortaya çıkan çatlağın tedavi edilmesi adına sertleşmiş olan dokuyu alabilir. Sertleşmiş olan derinin alınmasıyla beraber çatlak sorunu geride kalır. Gerekli olması halinde doku yapıştırıcısı da kullanılabilir.

Eczanelerden alınan nemlendiricilerle fazla kuru ciltlerin nem kazanması mümkündür. Nemlendiricilerin kullanılması gerektiğine alanında uzman cilt hekimi karar vermelidir. Bunun dışında topuk çatlaklarının çok sertleşmemesi durumunda herhangi bir nemlendirici kullanılabilir.

TOPUK ÇATLAĞI NEDEN OLUR?

Topukta çatlak oluşmasının birçok nedeni olabilir, en çok bilinen sebepleri ise şöyledir:

Şeker hastalığı

Ayakta çok durmak

Ayakların ayakkabı içinde uzun süre kalması

Kuru hava

Tedavi edilmeyen nasırlar

Yetersiz yapılan ayak bakımı

Yetersiz, düzensiz ve sağlıksız beslenme

Nem eksikliği

Yanlış ayakkabı seçmek

Yaşlılık

Egzama ve sedef gibi önemli cilt problemleri

TOPUK ÇATLAKLARI NASIL GEÇER, TOPUK ÇATLAĞINA NE İYİ GELİR?

Limon

Bitkisel öz yağlar

Vazelin

Nemlendirici krem

Bal

Olgun muz

Pirinç unu

Epsom tuzu

Gül suyu ve gliserin

TOPUK ÇATLAĞINA KESİN ÇÖZÜM: MUCİZEVİ BAKIM

1) Limon

Limon, asidik yapısı sayesinde cildi yumuşatarak çatlamayı önler. Ilık suyun içerisine bir miktar limon suyu ilave edip ayaklarınızı bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ponza taşı yardımıyla topuğunuzu fırçalayın ve ayaklarınızı temiz su ile yıkayın ve havlu yardımıyla kurutun.

Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok sıcak olmamasıdır çünkü sıcak su cildinizin kurumasına, dolayısıyla topuğunuzun daha fazla çatlamasına sebep olur.

2) Bitkisel Öz Yağlar

Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da badem yağı cildi doğal yollarla nemlendirir.

Topuk çatlağından kurtulmak için; ayağınızı ılık suda bir süre beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovup ardından ayağınızı temizleyin ve kurulayın. Seçtiğiniz öz yağlardan biriyle ayak tabanlarınıza masaj yapın. Bu işlemin ardından ayağınıza çorap giyin ve bu şekilde uyuyun.

Sabah uyandığınızda topuklarınızdaki yumuşaklık sizi de şaşırtacaktır. Bu yöntemi her gece tekrar edebilirsiniz.

3) Vazelin

Ayaklarınızı ılık suda beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından tüm ayağınıza bolca vazelin sürün ve ayaklarınıza çorap giydikten sonra bu şekilde uyuyun. İsterseniz vazeline bir çay kaşığı kadar limon suyu karıştırıp ayağınıza sürebilirsiniz.



4) Nemlendirici Krem

Her akşam ayaklarınızı ılık suda yıkadıktan sonra ponza taşıyla temizlemek ve arkasından ayak tabanlarına nemlendirici krem sürmek topuk çatlağının iyileşmesini sağlar. Bu yöntemi her duştan sonra tekrarlamak ise topuk çatlağının oluşmasını engeller.

Topuk çatlağını kısa sürede iyileştirmek için düzenli olarak nemlendirici krem sürmek gerekir. Kremi sürdükten sonra pamuklu çorap giyip ayak tabanının sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz.

5) Gül Suyu ve Gliserin