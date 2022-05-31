NOROVİRÜS NEDİR? | Norovirüs belirtileri nedir, nasıl tedavi edilir? Norovirüs bulaşıcı mı, nasıl önlenir? 'Karın ağrısı' deyip geçmeyin!

Norovirüs, son zamanlarda karın ağrısı ve mide bulantısı gibi semptomlarla kendini gösteren bir hastalıktır. Bu virüs, enfeksiyon, mide ve bağırsakları etkileyerek mide gribi adı verilen gastroenterit hastalığına yol açtığından teşhis ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Peki, norovirüs nasıl tedavi edilir, bulaşıcı mıdır? İşte norovirüse dair merak edilenler...

NOROVİRÜSÜ NEDİR?

Norovirüs, 'Norwalk-like virus' olarak adlandırılan ve calicivirus olarak da bilinen bir virüs grubunun üyesidir. Bu virüs, enfeksiyon, mide ve bağırsakları etkileyerek 'mide gribi' adı verilen gastroenterit hastalığına sebep olur.

NOROVİRÜS KİMLERİ ETKİLER?

Norovirüs herkese bulaşabilir ve bir insanın ömrü boyunca defalarca kez tekrar edebilir. Norovirüsler, öncelikle büyük çocuklar ve erişkinlere bulaşırlar.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Norovirüs enfeksiyonu; mide, ince ve kalın bağırsaklarda iltihaplı bir hastalık olan mide gribine sebep olmaktadır. Norovirüs belirtileri:

Bulantı, kusma ve/veya kramplı ishaldir.

Bazı insanlarda baş ağrısı, ateş/üşüme ve kas ağrılarına da sebep olabilir ve bu semptomlar genellikle 1-2 gün sürer.

Hastalar kendilerini halsiz hissedebilir, kusabilir, genellikle hırçın ve dikkatsiz olabilir ve belirtiler genellikle mikrobun alımından 24 ila 48 saat sonra başlar, ancak en erken 12 saat sonra ortaya çıkar.

NOROVİRÜS BULAŞICI MIDIR, NERELERDE GÖRÜLÜR?

Norovirüs, kış aylarında mide-bağırsak sistemine yerleşip bulaşma olasılığı yüksek salgınlar olarak görülür.

Norovirüslar, enfeksiyonu kapmış insanların gaita ya da kusmuklarında bulunur. İnsanlar, Norovirüs bulaşmış yiyecek ya da içecekleri tüketerek, Norovirüs bulaşmış eşyalara dokunup, ellerini ağızlarına sürerek enfeksiyonu kapabilirler.

Norovirüste bulaşıcılık, kirli ellerle veya gaita ya da kusmuk bulaşmış çalışma yüzeyleriyle direkt temasla veya kusmuktan yayılan küçücük bir damlacığın hava yoluyla yiyecek, su ve yüzeylere taşınmasıyla gerçekleşebilir. Salgınlara özellikle kirli sularda yetişen kabuklu deniz hayvanlarının tüketimi, salatalar ve donmuş gıdalar sebep olur.

Norovirüs özellikle hastaneler, okullar, kamplar gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde insandan insana ya da kirli gıdalarla bulaşır.

NOROVİRÜS NASIL ÖNLENİR?