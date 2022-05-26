SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA BAŞVURU PBS EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, 'uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı' kadroları için ilk defa ya da yeniden yapılacak atama başvurularının tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Başvuru tarihleri neler, nasıl başvurulur? İşte Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusunun detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre atama kurası başvuruları 25-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek ve başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar sistem üzerinden alınacak.

İtiraz sonuçları ise 15 Haziran Çarşamba günü Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Atama kurasına başvuru yapmak isteyen adaylar, e-devlet şifreleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı atam kurası16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00'e kadar kabul edilecek. Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.