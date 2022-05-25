Haberler Haberler Call of Duty: Modern Warfare II (Call of Duty 2) ne zaman çıkacak? COD MW 2'nin çıkış tarihi belli oldu: Task for 141 geri dönüyor!

Call of Duty: Modern Warfare II (Call of Duty 2) ne zaman çıkacak? COD MW 2'nin çıkış tarihi belli oldu: Task for 141 geri dönüyor!

Call of Duty'nin yeni oyununun ne zaman çıkacağı oyunseverler tarafından araştırılmaya başladı. Oyunun geliştiricisi Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare 2 için tarih verdi. Peki, Call Of Duty: Modern Warfare 2 ne zaman çıkacak? 2009 yılında versiyonundan sonra yeni Call of Duty nasıl olacak? İşte COD MW 2'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:00
Call of Duty: Modern Warfare II (Call of Duty 2) ne zaman çıkacak? COD MW 2'nin çıkış tarihi belli oldu: Task for 141 geri dönüyor!

Call of Duty (COD) video oyununun ikincisinin ne zaman çıkacağı, oyunseverler tarafından araştırılmaya başladı. Activision Blizzard ,oyunun 28 Ekim'de yayınlanacağını duyururken; piyasaya sürülecek oyun, 2019 çıkışlı Modern Warfare'in devamı niteliğinde olacağını ifade etti ve oyunun ilk kareleri paylaşıldı. Tanıtım videosunda John "Soap" MacTavish, Simon "Ghost" Riley, Captain John Price, Kyle "Gaz" Garrick ve Alejandro Vargas karakterleri göze çarpanlar arasında yerini aldı. Oyunun oynanışına dair videonun kısa süre içinde paylaşılması da beklenirken; bu tarihin Summer Game Fest öncesi olacağı öngörülüyor. İşte Call of Duty: Modern Warfare 2'ye dair merak edilenler ve oyunun çıkış tarihi...

CALL OF DUTY MODERN WARFARE II (COD MW 2) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Call of Duty Modern Warfare 2'nin 28 Ekim 2022'de çıkış yapması planlanıyor. Task Force 141 özel operasyon birimi, "eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte muazzam bir gösterim sayesinde Long Beach Limanı'nda muazzam etkisini ve varlığını bilinir hale getiriyor." sözlerine yer veriliyor.

Call of Duty Modern Warfare II son yıllarda seriye eklenen en önemli oyun olma beklentisini taşıyor.

Yeni oyunun logosunun paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırırken; yeni oyunun adının 2009 yılında çıkarılan oyunla aynısı olması bir kesim tarafından da eleştirildi.

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