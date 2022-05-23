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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI? | 23 Mayıs Kabine Toplantısı'nda açık cezaevi değerlendirmesi ve son dakika açıklamaları...

31 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan açık cezaevi izinlerinde son durum ve son dakika açıklamaları an be an takip ediliyor. 5. Yargı Paketi'nde ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddeye göre uzatılan izinlerin ne zaman biteceğine dair sorgulamalar devam ederken; Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinden biri olan açık cezaevi izinlerinin bitiş tarihinde bir değişiklik olup olmadığı araştırılmaya başladı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzatılacak mı? İşte gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na ve cezaevi izinlerine dair gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:00
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI? | 23 Mayıs Kabine Toplantısı'nda açık cezaevi değerlendirmesi ve son dakika açıklamaları...

23 Mayıs Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda gündem maddelerini ele alacak ve toplantının ardından, Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Açık cezaevi izinlerine dair de karara varılması beklenen Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar beklenirken; açık cezaevi izinlerine dair merak edilenler haberimizde yer alacak....

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI, KABİNE TOPLANTISI KARARI NE OLACAK?

  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin sürelerine ilişkin kabine toplantısında bir sunum yapacağını söyledi. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanınacağı açıklandı.
  • 23 Mayıs 2022'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan yeni kararları açıklayacak ve açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair son gelişmeler haberimizde yer alacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin 31 Mayıs'ta sona ereceğini, böylece hükümlülerin 31 Mayıs sonrası cezaevine geri girecekleri bildirmişti. Gözler, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak son karara çevrildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle izne çıkarılan mahkumların izinlerinin 30 Kasım 2021'de sona ermesi planlanıyordu.

TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenince; meclisteki partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddenin ardından, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Bunun üzerine, partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki pandemi izinleriyle ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi ve izinler tekrar uzatılmasına karar verilmişti.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ BİTİNCE NE OLACAK? GERİ DÖNMEYENLER FİRARİ Mİ SAYILACAK?

Pandemi nedeni ile başlatılan açık cezaevi izinlerinin bitmesi halinde mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek, cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.

ADALET BAKANLIĞI, CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİNE DAİR YAZILI AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı:

"Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır."

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