Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! 2022/2 Sözleşmeli er temini ön başvuru sonucu sorgulama

2022/2 Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli er temini kapsamında ön başvuru sonuçları başvuruda bulunan adaylar tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ön başvuru işlemleri kabul edilen adayla seçim aşaması kapsamında dört ayrı aşamadan geçecek.

Bu aşamalar şu şekilde;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sözleşmeli er temini başvuru sonucu E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI