Haberler Haberler Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! 2022/2 Sözleşmeli er temini ön başvuru sonucu sorgulama

Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! 2022/2 Sözleşmeli er temini ön başvuru sonucu sorgulama

Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli er temini için ön başvuru sonuçlarının açıklandığı MSB Personel Temin adresi üzerinden duyuruldu. Peki Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 14:00
Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! 2022/2 Sözleşmeli er temini ön başvuru sonucu sorgulama

2022/2 Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli er temini kapsamında ön başvuru sonuçları başvuruda bulunan adaylar tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ön başvuru işlemleri kabul edilen adayla seçim aşaması kapsamında dört ayrı aşamadan geçecek.

Bu aşamalar şu şekilde;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sözleşmeli er temini başvuru sonucu E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

DİĞER
İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den yanıt gecikmedi!
Seren Serengil aldatıldı mı? Öyle böyle küplere binmedi! Cinsellik itirafıyla şaşırtan Mustafa Rahman Tohma hakkında bakın neler paylaştı
Zizo'nun babası transferi açıkladı! "Beşiktaş ve Galatasaray..."
F.Bahçe'den Kim Min Jae ve sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Araç sahipleri dikkat! Hangi otoyollarda hız sınırı artacak?
Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ne zaman çıkacak?
Emekliye zam gelecek mi?
ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI ve FARKINDALIK SÖZLERİ
İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ ŞARTLARI NEDİR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi... Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi... 13:29
Göztepe'de Afacan iddiası Göztepe'de Afacan iddiası 13:14
Zizo'nun babası transferi açıkladı! "Beşiktaş ve Galatasaray..." Zizo'nun babası transferi açıkladı! "Beşiktaş ve Galatasaray..." 12:00
Antalyaspor rekor kırdı Antalyaspor rekor kırdı 12:10
Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası! Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası! 12:16
Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:44
Daha Eski
F.Bahçe'den Kim Min Jae ve sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den Kim Min Jae ve sakatlık açıklaması! 10:10
Aston Villa - Liverpool maçı saat kaçta? Aston Villa - Liverpool maçı saat kaçta? 10:58
Valencia - Real Betis maçı saat kaçta? Valencia - Real Betis maçı saat kaçta? 11:11
Granada - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Granada - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 11:23
Sivas ile Alanya final için sahaya çıkacak Sivas ile Alanya final için sahaya çıkacak 11:43
Barcelona - Celta Vigo maçı saat kaçta? Barcelona - Celta Vigo maçı saat kaçta? 11:49