Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2026 TEFE-TÜFE kira artışı

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2026 TEFE-TÜFE kira artışı

Mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar için gözler resmi verilere çevrildi. Artış oranları, her ay düzenli olarak enflasyon rakamlarını duyuran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE verileri doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle hem mal sahipleri hem de kiracılar, yeni dönemde uygulanacak zam oranını öğrenmek için yapılacak duyuruyu yakından izliyor. Peki, kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte, TEFE-TÜFE kira artışı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 18:33
Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2026 TEFE-TÜFE kira artışı

Mart 2026 kira artış oranına ilişkin beklenti her geçen gün artıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni dönemde uygulanacak zam tavanını öğrenmek için resmi verileri bekliyor. Türkiye genelinde milyonları ilgilendiren artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak TÜFE rakamlarının ardından kesinlik kazanacak. Her ayın başında duyurulan enflasyon verileriyle birlikte kira zam sınırı da netleşiyor. Bu nedenle Mart 2026 artış oranı da ilgili ayın TÜFE verilerinin kamuoyuna açıklanacağı gün belli olacak. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE kira artış oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Mart ayı kira artış oranı

MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 2026 Mart ayı kira artış oranı 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon oranları sonrası kira zammı da belli olacak.

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Şubat ayına ilişkin kira artış oranı, mart ayı öncesi bir kez daha gündem oldu. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 30,65 yükselirken aylık artış oranı yüzde 4,84 olarak kaydedildi. Endeksteki değişim; bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 4,84 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış şeklinde gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise artış oranı yüzde 33,98 oldu.

TEFE-TÜFE kira artışı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bu veriler doğrultusunda, kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 33,98 olarak uygulandı. Böylece Şubat ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için zam tavanı da bu oran üzerinden belirlendi.

TEFE-TÜFE kira artışı ne kadar?

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray...
G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool...
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CHP "Köşebaşı"larda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Yeni durak İstanbul il binası mı? | Oğuz Kaan Salıcı krizi
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...
