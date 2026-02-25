Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2026 TEFE-TÜFE kira artışı

Mart 2026 kira artış oranına ilişkin beklenti her geçen gün artıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni dönemde uygulanacak zam tavanını öğrenmek için resmi verileri bekliyor. Türkiye genelinde milyonları ilgilendiren artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak TÜFE rakamlarının ardından kesinlik kazanacak. Her ayın başında duyurulan enflasyon verileriyle birlikte kira zam sınırı da netleşiyor. Bu nedenle Mart 2026 artış oranı da ilgili ayın TÜFE verilerinin kamuoyuna açıklanacağı gün belli olacak. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE kira artış oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 2026 Mart ayı kira artış oranı 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon oranları sonrası kira zammı da belli olacak.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Şubat ayına ilişkin kira artış oranı, mart ayı öncesi bir kez daha gündem oldu. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 30,65 yükselirken aylık artış oranı yüzde 4,84 olarak kaydedildi. Endeksteki değişim; bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 4,84 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış şeklinde gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise artış oranı yüzde 33,98 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bu veriler doğrultusunda, kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 33,98 olarak uygulandı. Böylece Şubat ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için zam tavanı da bu oran üzerinden belirlendi.