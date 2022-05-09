Haberler Haberler Elon Musk'tan şaşırtan paylaşım! "Eğer gizemli koşullarda ölürsem..."

Elon Musk'tan şaşırtan paylaşım! "Eğer gizemli koşullarda ölürsem..."

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündemden düşmüyor. Elon Musk son olarak yaptığı bir paylaşım ile gündeme oturdu. Elon Musk, "Eğer gizemli koşullarda ölürsem sizi tanımak güzeldi" ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
Elon Musk'tan şaşırtan paylaşım! "Eğer gizemli koşullarda ölürsem..."

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, gündeme gelmeye devam ediyor. Yaptığı her paylaşım olay yaratan Elon Musk, son olarak ilginç bir paylaşımda bulundu. Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi.

TWITTER'I SATIN ALDI!

Mikro blog platformu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Twitter'ı hisse başına 54,20 dolara nakit olarak satın alacak olan Musk ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu da Twitter'ın 44 milyar dolar karşılığında satıldığı anlamına geliyor.

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