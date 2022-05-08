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19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?

'19 Mayıs Atatatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta iş yerleri, okullar, bankalar, eczaneler kapalı mı? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?' soruları gündemde yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olup olmadığını araştırmaya başlayan vatandaşlar için detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 14:00
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Peki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 19 Mayıs'a dair merak edilenler...

19 MAYIS 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı diğer milli bayramlarda olduğu gibi resmi tatil olacak. 19 Mayıs bu sene Perşembe gününe denk gelecek.

19 MAYIS OKUL VAR MI?

İşçi ve işveren için tatil olacağı gibi okullarda da derslere 19 Mayıs molası verilecek. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 tarihinde öğrenciler okula gitmeyecek.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • 19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı
  • 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı
  • 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı
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