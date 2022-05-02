Perseverance keşif aracı Mars'ta Jezero kraterini keşfetmek için harekete geçti!

Perseverance keşif aracı Mars'ın en heyecan verici bölgelerinden biri olan Jezero kraterindeki deltayı keşfetmeye başlıyor. Gezginin delta macerası ilk olarak yolculuğuyla birlikte 18 Nisan'da başladı. Şu anda Mars'taki suyun tarihi hakkında daha fazla bilgi edinebileceği ve orada eğer varsa bile antik mikrobiyal yaşamın kanıtlarını bulabileceği antik nehir deltasının bulunduğu yeri araştırmaya başlıyor.

Keşif aracı delta civarlarında olduğu şu sıralarda Caltech'ten Perseverance proje bilimcisi Ken Farley şu ifadelerde bulundu:

"Krater tabanını keşfederken bir yıldan uzun süredir deltayı uzaktan izliyoruz. Hızlı yolculuğumuzun sonunda nihayet ona yaklaşabiliyoruz ve bu önemli kayaları en iyi nerede keşfedebileceğimizi ortaya koyan her zamankinden daha büyük ayrıntıların görüntülerini elde ediyoruz."

Krater tabanındaki önceki konumundan deltaya ulaşmak için en yüksek hızda geçirdiği günlerin ardından Perseverance artık alanın bilimsel okumalarını almak, gelecekteki görevlere ışık tutmak ve Dünya'ya geri dönmek için sondaj yapmak ve örnekler toplamak amaçları için araştırmalarına başlayabilir.

Perseverance Bu Görevde Yaşama Dair İzler Bulabilir

Florida Üniversitesi'nde Perseverance'in öğrenci işbirlikçilerinden olan Denise Buckner, Perseverance'in yaşama dair bir kanıt bulabileceğine inanıyor:

"Perseverance, deltanın üzerinden 40 metre yukarıya doğru ilerleyecek ve yol boyunca çekirdekleri delip deltayı oluşturan katmanlı tortul kayaçları karakterize edecek. Bu tortular milyarlarca yıl önce Mars yüzeyinde su aktığında ve bir nehir aşağıdaki antik kratere çekildiğinde birikmişti. Eğer Mars bu süre zarfında yaşama ev sahipliği yaptıysa bu antik kayaların bazılarında bu organizmaların kalıntıları veya izleri korunabilir."

Görevin bu kısmı yaklaşık altı ay sürecek şekilde ayarlandı ve tortul katmanlara bakmak, araştırmacıların bu bölgenin jeolojik tarihini anlamalarına yardımcı olacak. Buna ek olarak nehir milyarlarca yıl önce Mars yüzeyinde aktığı zamanlar bölgenin her yerinden kayalar taşıyordu. Bu nedenle buradan örnek toplamak, çok daha geniş bir alandaki örneklere bakabilme imkânı da sağlamış oluyor.

Perseverance şu anda krater tabanı ile delta arasında uzanan Cannery Passage adlı bir alandan geçiyor ve ekip, keşif aracının deltaya doğru ilerlerken hangi yolu izlemesi gerektiğine karar vermek için görüntüleri ve diğer verileri analiz ediyor.