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RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİNİN KONUSU NEDİR | Diyanet 2022 Ramazan Bayramı hutbesinin konusu açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan Bayramı hutbesinin konusunu açıkladı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, sabah saatlerinde kılınacak bayram namazının akabinde verilecek hutbenin detayları araştırılmaya başladı. Peki, 2 Mayıs'ta kılınacak olan bayram namazının hutbesinin konusu nedir, bayram namazı hutbesinin anlamı ve önemi nedir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:30
RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİNİN KONUSU NEDİR | Diyanet 2022 Ramazan Bayramı hutbesinin konusu açıkladı

Ramazan Bayramı'na ve bayram namazına sayılı saatler kala, 2022 Ramazan Bayramı namazının hutbesi gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşa hitaben açıklanan Ramazan Bayramı hutbesinin konusu ve detayları araştırılmaya başladı. İşte 2022 yılında Diyanet tarafından açıklanan Ramazan Bayramı hutbesi...

Bayram namazı nasıl kılınır? Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ

Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman ve Neşe Dolu Olsun

Can bula cananını, bayram o bayram ola,

Kul bula sultanını, bayram o bayram ola,

Hüzn ü keder def ola, dilde hicap ref ola,

Cümle günah af ola, bayram o bayram ola.

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan-ı şerifin ilahi tedrisatından geçen kullarına bayram lütfeden Cenâb-ı Hakka sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları Allah'ı anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleri ilan eden Resûl-i Kibriyâ Efendimize salât ü selam olsun.

Aziz Müminler!

Bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı; imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır.

Kıymetli Müslümanlar!

Her nimet gibi bayramlar da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşalım.

Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım.

Allah Resûlü'nün "Bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir." ilkesine sadakat gösterelim.

Değerli Müminler!

Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların hatırını soralım, yetimlerin yüreğine dokunalım, yaşlıların duasını alalım. Yüzümüzde beliren tebessümle, kalbimize doğan sıcaklıkla çocuklarımıza bayram neşesini tattıralım.

Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram, aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakalım. İman kardeşliğinin lezzetine varalım.

Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için niyazda bulunalım.

Aziz Kardeşlerim!

"Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et." ilahi emrine boyun eğerek Ramazan mektebinde kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca koruyalım. Ramazan'ın huzur, bereket ve samimiyetini ömrümüzün her anına taşıyalım.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun. Bayramımız mübarek olsun.

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