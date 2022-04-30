Haberler Haberler David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak oğlu Brooklyn Beckham'ı evlendiren Victoria Beckham'ın detoks kampı için harcadığı rakam gündem oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:24
David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak oğlu Brooklyn Beckham'ı evlendiren Victoria Beckham'ın detoks kampı için harcadığı rakam gündem oldu.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

BROOKLYN DÜNYA EVİNE GİRDİ
Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi. 3,5 milyon doların harcandığı düğüne Beckham'ın sevgisinin göstermek için Peltz'in soyadını alması damga vurdu. Ancak Beckham'ın bu kararı ailede krize neden olduğu iddia edildi.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

SEVGİLİSİNİN SOYADINI ALDI

Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzalayan Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Düğünden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Beckham, eşiyle pozunu "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla paylaştı. 27 yaşındaki Beckham'ın paylaşımı kısa sürede 955 binden fazla beğeni aldı.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI

Oğullarının soyadı kararını onaylamayan Beckham ailesi ise sosyal medya hesaplarına yaptıkları paylaşımlarla tavırlarını koydu. David Beckham ve Victoria Beckham, Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflara "Mr & Mrs Beckham" notunu düştü.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

DETOKS KAMPINA SERVET
İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, İtalya'da konukların biyo-enjetik ilaçlarla tedavi edildiği, haftada yaklaşık 200 bin lira ödediği Palace Merano'da inzivaya çekildi. Detoks kampı, şov dünyasından konuklarını 7 gecelik programlarla ağırlıyor. 30 saatlik açlıkla kendilerini arındıran misafirler, kafein, şeker, hayvansal proteinler ve alkolden uzak durup, 6 hidro-aromaterapi seansından geçiyor. Beckham'ın ayrıca, birkaç doktor randevusuna ve yüksek frekanslı radyo dalgalarının akupunktur noktalarını uyardığı 4 enerji kontrollü hücresel rezonans tedavisini de yaptırdığı öğrenildi. Victoria kamptayken eşi ise Miami'de evinin bahçesinde pandemi döneminde başlattığı arıcılık işleriyle ilgileniyor.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

"DAVID 25 YILDIR AYNI ŞEYLERİ YİYOR"
Geçtiğimiz haftalarda 'River Cafe Table 4' adlı podcast programına katılan Beckham, eşi Victoria ile ilgili itirafıyla dinleyen herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, "Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim" ifadelerini kullanmıştı. Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği zamanlar olduğunu söylemişti.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

"Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum" şeklinde konuşan dört çocuk babası David Beckham, 47 yaşındaki eşiyle ilgili şunları anlatmıştı:

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

"Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper'a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum."

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR
Çift, geçtiğimiz yaz ise 22. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Eşi ile birlikte yıllar önce çekilen ve birbirleriyle uyumlu giysiler içindeki fotoğraflarını bir araya toplayan eski futbolcu, duygusal bir yazı kaleme almıştı.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

David Beckham, paylaşımında, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı. Beckham ayrıca mesajında Victoria Beckham'a kendisine harika çocuklar verdiği için ve hep uyumlu giyindikleri için de minnet duyduğunu da ifade etmişti.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

47 yaşındaki Victoria Beckham da eşine, "Seni seviyorum David. Mutlu yıl dönümleri..." diyerek seslenmişti.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

CAMI KIRARAK EVLERİNE GİRDİ
Beckham çifti, son olarak ise yaşadıkları hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti. The Sun'ın haberine göre; ünlü çiftin Londra'daki evlerine camı kırarak giren hırsız, binlerce dolarlık kıyafet ve elektronik eşya alarak kayıplara karıştı.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

Olay sırasında 10 yaşındaki kızları Harper ile birlikte evde olan David Beckham ve Victoria Beckham, hırsızın eve girdiğini fark etmedi. Londra'da bir etkinlikten dönen 17 yaşındaki oğulları Cruz Beckham, bazı odaların dağınıklığını görünce anne-babasına eve hırsız girmiş olabileceğini söyledi.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

POLİSE BİLDİRDİLER
Evi kontrol eden Beckham'lar, cam kırıklarını, dağınık odaları ve çalınan eşyaları fark edince durumu polise bildirdi.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

1 Mart günü yaşandığı ortaya çıkan olayla ilgili resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken, soruşturmanın sürdüğü ancak hırsızın henüz yakalanamadığı belirtildi.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

6 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE KIR EVİ
Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz senelerde Cotswolds'ta bulunan 6 milyon sterlin değerindeki kır evlerinin bahçesine bir göl yaptırmaya karar vermişti.

David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

Bu yapay göletin inşasını istemeyen komşularıyla Beckham çiftinin başı derde girmişti. Komşularıyla mahkemelik olan çift, söz konusu gölete başka planlar da eklemişti.

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