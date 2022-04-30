David Beckham'ın karısı Victoria Beckham gündem oldu! Detoks için dev rakam...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak oğlu Brooklyn Beckham'ı evlendiren Victoria Beckham'ın detoks kampı için harcadığı rakam gündem oldu.
BROOKLYN DÜNYA EVİNE GİRDİ
Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi. 3,5 milyon doların harcandığı düğüne Beckham'ın sevgisinin göstermek için Peltz'in soyadını alması damga vurdu. Ancak Beckham'ın bu kararı ailede krize neden olduğu iddia edildi.
SEVGİLİSİNİN SOYADINI ALDI
Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzalayan Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Düğünden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Beckham, eşiyle pozunu "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla paylaştı. 27 yaşındaki Beckham'ın paylaşımı kısa sürede 955 binden fazla beğeni aldı.