ASKERLİK ALIŞVERİŞ LİSTESİ | Askere giderken bu listedekilere ihtiyacınız olacak! (Askere giderken alınacaklar listesi 2022)

Her Türk gencinin (Genel olarak erkekler) yapması zorunlu olan askerlik için tarih yaklaştıkça ihtiyaç listesi araştırmaları da artıyor. Birçok kişi etrafında daha önce askerlik yapmış kişileri arayarak neler alması gerektiğini soruyor. Ancak birçok kişinin ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu durumda her adayın bir listeye ihtiyacı olmaktadır.
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ASKERE GİDERKEN ALINACAKLAR LİSTESİNDE NELER VAR?
- İç çamaşır
- Siyah Terlik
- Mavi renkli havlu
- Banyo çamaşırı
- Tıraş bıçağı
- Tıraş köpüğü
- Tıraş kolonyası
- Koltuk altı jeli
- Sıvı sabun
- Banyo kesesi
- Saç şampuanı
- Diş macunu
- Diş fırçası
- Kulak çubuğu
- Kulak tıkacı
- Tırnak makası
- Nem kremi
- Selpak
- Islak mendil
- Yara bandı
- Burun açıcı sprey
- Vitamin
- Bot boyası
- Silikon taban
- Çamaşır filesi
- Temizleme fırçası
- İğne – iplik
- Bot kilidi
- Dolap kilidi
- Boyundan askılı cüzdan
- Not defteri
- Siyah ve kırmızı tükenmez kalem
- Kol saati
- Kontörlü kart
ASKERİYENİN VERECEĞİ MALZEMELER NELER?
- Askeri pantolon
- Askeri gömlek
- Askeri parke
- Askeri şapka
- Yazlık veya kışlık bot
- Spor ayakkabı
- Eşofman takımı
- Terlik
- Çorap
- Spor çorap
- İçlik
- Fanila
- İç çamaşır
- Atlet
- Palaska
- Çanta
- Eldiven
- Yüz havlusu
- Banyo havlusu
- Yüz havlusu
- Spor şort
- Banyo şortu
- Tıraş bıçağı
- Tıraş köpüğü
- Kulak tıkacı
- Şampuan
- Diş macunu
- Diş fırçası
- Nefte
- Künye levhası
- Künye zinciri