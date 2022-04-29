Haberler Haberler Arife (arefe) ne demek? Arife mi arefe mi? TDK doğru yazımı hangisi?

Arife (arefe) ne demek? Arife mi arefe mi? TDK doğru yazımı hangisi?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram öncesi yazımı merak eidlen kelimelerden biri de arife (arefe) oldu. 'Arife (arefe) ne demek?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi ise bu kelimenin doğru yazılışını arife olarak bilirken birçok kişi ise arefe olduğunu iddia ediyor. Birçok kaynağa göre arife kelimesi ile Arafat aynı kökten gelmektedir. Peki Arife mi arefe mi? TDK doğru yazımı hangisi? İşte cevaplar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 10:22
Arife (arefe) ne demek? Arife mi arefe mi? TDK doğru yazımı hangisi?

Arapça kökenli olduğu bilinen Arefe sözcüğü ''Arafa'' fiilinden ortaya çıkmaktadır. Arafa, bilmek, görmek ve sezmek anlamlarında kullanılan bir kelimedir.

Oldukça karıştırılan sözcüğü Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı ise ''Arife'' şeklinde olmalıdır. TDK arifenin anlamına, "Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler." şeklinde açıklık getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da arife ile ilgili bilgilere bakıldığında şu ifadelere yer veriliyor.

Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

DİĞER
Son dakika: Metin Öztürk SABAH Spor'a konuştu! "Görüşeceğimiz hocaların en uzağı 2 saatte..."
Sümela Manastırı 1 Mayıs'ta tamamen açılıyor! 360 tonluk kaya da sabitlendi
Galatasaray'da kongre iptal edildi!
Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kutul Amare zaferi nedir? Kutul amare nerede?
Askere giderken bu listedekilere ihtiyacınız olacak!
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte WhatsApp'tan yapılan resmi açıklama
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın evi hazır!
2022 Askerlik yerleri açıklandı mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cocu kaosun ortasına gidiyor! Yeni takımı... Cocu kaosun ortasına gidiyor! Yeni takımı... 10:49
Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia 10:45
TFF de kritik hafta! Yükselecek takımlar belli olabilir TFF de kritik hafta! Yükselecek takımlar belli olabilir 10:37
Fenerbahçe'de ilginç istatistik! 2. Lig yıldızları... Fenerbahçe'de ilginç istatistik! 2. Lig yıldızları... 10:03
Kartal'da Boyd'un geleceği belli oluyor! Kartal'da Boyd'un geleceği belli oluyor! 09:49
Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! 09:03
Daha Eski
Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! 08:35
Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." 08:15
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" 07:46
Bir Anadolu Efes klasiği Bir Anadolu Efes klasiği 01:11
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... 01:06
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:03