BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kimlere verilecek?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar, bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak öğrenmek istiyor.

İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan bayram ikramiyesi toplam 4 yıldır düzenli olarak veriliyor. Peki, yılda iki kez yatırılan bayram ikramiyesi kimlere veriliyor? İşte 2022 bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar, kimlere verilecek sorularının cevapları...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.