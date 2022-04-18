ORUCA NASIL NİYET EDİLİR? | Ramazan ayında oruç tutmak için nasıl niyet edilir? Oruç için nasıl niyet getirilmeli?

'Ramazan ayında oruca nasıl niyet edilir, oruç niyeti getirmek için ne yapmak gerekir?' soruları gündemde yerini aldı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen birçok kişi oruç tutmak için nasıl niyet edeceğini araştırmaya başladı. İşte oruç tutmak için niyet edilirken yapılması gerekenler...

ORUCA NİYET ETMEK NEDİR?

Niyet etmek orucun şartlarından olarak kabul edilir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli olsa da, niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır ve Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti; güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir.

İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir davranışta bulunulmamış olması gerekir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz.

ORUCA NASIL NİYET GETİRİLİR?

Ramazana ayında oruç için niyet etmek isteyenler şu sözlerle oruca niyet edebilir:

"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya "

Herhangi bir oruç içinniyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.



ORUÇ TUTMA SEBEBİNE GÖRE NİYET ETMEK İSTEYENLER İÇİN SÖYLENMESİ GEREKENLER

Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.

Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.

Oruca nasıl niyet edilir? Ramazan Ayında oruca nasıl niyet getirilir?

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Akşam güneş battıktan sonra başlayıp orucun tutulacağı gün zeval vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar; Ramazan oruçları, Nafile oruçlar, Adak oruçları.. Bu oruçlara zeval vaktine kadar niyet edilir fakat zeval vaktine kadar orucu bozan durumlardan kaçınılmış olması zorunluluğu vardır. İmsaktan sonra oruçluymuş gibi orucu bozacak durumlardan kaçınılırsa zeval vaktine kadar niyet etmek caiz olur. İmsak vakti girmeden önce niyet edilmesi gereken oruçlar ise, kaza oruçları ve kefaret oruçlarıdır…