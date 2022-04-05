MİLLETVEKİLİ SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI | 2023 seçimlerinde hangi ilde kaç milletvekili çıkacak? Yüksek Seçim Kurulu il il milletvekili sayılarını açıkladı!

2023 seçimlerinde hangi ilde kaç milletvekili çıkacağı kararını YSK, Resmi Gazete'de yayımladı. Vatandaşlar, hangi ilden kaç milletvekili çıkabileceğini araştırmaya başladı. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde toplam 600 milletvekili çıkacağı netleşti. İşte il il milletvekili sayısı dağılımı ve Yüksek Seçim Kurulu kararına göre hangi şehirde kaç milletvekili olacağına dair ayrıntılar...

BÜYÜKŞEHİRLERDEN BAZILARI 2'DEN FAZLA SEÇİM BÖLGESİNE AYRILDI

TÜİK verilerine göre, illerin milletvekili sayılarını tekrar belirledi. Buna göre; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak. 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, İzmir 2 ve Bursa 2 seçim bölgesine ayrıldı.

ÜÇ İLDE VEKİL SAYISI AZALDI

Yapılan düzenlemenin ardından Denizli`nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in milletvekili sayısı ise 7'den 6'ya indirildi. Muş'u temsil edecek vekil sayısı da 4'ten 3'e düşürüldü.

ÜÇ ŞEHİRDE VEKİL SAYISI ARTTI

Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16'dan 17'ye yükselirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseltildi.

2023 SEÇİMLERİNDE HANGİ ŞEHİRDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK? İL İL MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Adana milletvekili sayısı: 15



Adıyaman milletvekili sayısı: 5



Afyonkarahisar milletvekili sayısı: 6



Ağrı milletvekili sayısı: 4



Amasya milletvekili sayısı: 3



Ankara milletvekili sayısı: 36



Antalya milletvekili sayısı: 17



Artvin milletvekili sayısı: 2



Aydın milletvekili sayısı: 8



Balıkesir milletvekili sayısı: 9



Bilecik milletvekili sayısı: 2



Bingöl milletvekili sayısı: 3



Bitlis milletvekili sayısı: 3



Bolu milletvekili sayısı: 3



Burdur milletvekili sayısı: 3



Bursa milletvekili sayısı: 20



Çanakkale milletvekili sayısı: 4



Çankırı milletvekili sayısı: 2



Çorum milletvekili sayısı: 4



Denizli milletvekili sayısı: 7



Diyarbakır milletvekili sayısı: 12



Edirne milletvekili sayısı: 4



Elazığ milletvekili sayısı: 5



Erzincan milletvekili sayısı: 2



Erzurum milletvekili sayısı: 6



Eskişehir milletvekili sayısı: 6



Gaziantep milletvekili sayısı: 14



Giresun milletvekili sayısı: 4



Gümüşhane milletvekili sayısı: 2



Hakkari milletvekili sayısı: 3



Hatay milletvekili sayısı: 11



Isparta milletvekili sayısı: 4



Mersin milletvekili sayısı: 13



İstanbul milletvekili sayısı: 98



İzmir milletvekili sayısı: 28



Kars milletvekili sayısı: 3

Kastamonu milletvekili sayısı: 3



Kayseri milletvekili sayısı: 10



Kırklareli milletvekili sayısı: 3



Kırşehir milletvekili sayısı: 2



Kocaeli milletvekili sayısı: 13



Konya milletvekili sayısı: 15



Kütahya milletvekili sayısı: 5



Malatya milletvekili sayısı: 6



Manisa milletvekili sayısı: 10



Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 8



Mardin milletvekili sayısı: 6



Muğla milletvekili sayısı: 7



Muş milletvekili sayısı: 3



Nevşehir milletvekili sayısı: 3



Niğde milletvekili sayısı: 3



Ordu milletvekili sayısı: 6



Rize milletvekili sayısı: 3





Sakarya milletvekili sayısı: 7



Samsun milletvekili sayısı: 9



Siirt milletvekili sayısı: 3



Sinop milletvekili sayısı: 2



Sivas milletvekili sayısı: 5



Tekirdağ milletvekili sayısı: 8



Tokat milletvekili sayısı: 5



Trabzon milletvekili sayısı: 6



Tunceli milletvekili sayısı: 2



Şanlıurfa milletvekili sayısı: 14



Uşak milletvekili sayısı: 3



Van milletvekili sayısı: 8



Yozgat milletvekili sayısı: 4



Zonguldak milletvekili sayısı: 5



Aksaray milletvekili sayısı: 4



Bayburt milletvekili sayısı: 2



Karaman milletvekili sayısı: 3



Kırıkkale milletvekili sayısı: 3



Batman milletvekili sayısı: 5



Şırnak milletvekili sayısı: 4



Bartın milletvekili sayısı: 2



Ardahan milletvekili sayısı: 2



Iğdır milletvekili sayısı: 2



Yalova milletvekili sayısı: 3



Karabük milletvekili sayısı: 3



Kilis milletvekili sayısı: 2



Osmaniye milletvekili sayısı: 4



Düzce milletvekili sayısı: 3