Zodiac filminin konusu ne? Zodiac filmi oyuncuları kimler?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden kabul edilen ve IMDB listesinde de üst sıralarda yer alan Zodiac filmi, gerilim ve polisiye türlerini kapsıyor.

ZODIAC FİLMİNİN KONUSU NE?

San Francisco'da bir seri katil, farklı gazetelere mesajlar göndererek işlediği cinayetleri itiraf eder. Katil, gönderdiği mesajların yayınlanmasını ister; aksi taktirde daha fazla insanı öldürecektir.

Genç ve utangaç bir gazete karikatüristi olan Robert Graysmith, gazetesine gönderilen mesajların ardından katil ile ilgili araştırmalara başlar. Zodiac olarak adlandırılan katilin peşine düşen muhabir Paul Avery, müfettiş David Toschi ve William Armstron katilin ayak izlerini takip etseler de bir sonuca varamaz.

Yetkililer yavaş yavaş davadan çekilseler de Robert Graysmith, katili yakalamayı takıntı haline getirir.

ZODIAC FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jake Gyllenhaal: Robert Graysmith

Mark Ruffalo: David Toschi

Anthony Edwards: William Amstrong

Robert Downey Jr.: Paul Avery

Brian Cox: Melvin Belli

John Carroll Lynch: Arthur Leigh Allen