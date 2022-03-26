MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA | Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav kaçta? MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sınavın giriş belgelerinin sistem üzerinden erişime açılmasının ardından, adaylar, MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ 2022 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, sınavda kaç soru olacak? İşte, Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri eğitim alma hayali kuran binlerce adayın merak ettiği detaylar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınava girmek isteyen adayların, sınav saatinden 15 dakika önce salonda hazır olması gerekecek.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli sayılacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılmayacak.

Sınava katılacak adaylar, Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak

üzere toplam 120 soru cevaplayacak ve kendilerine bunun için 165 dakika tanınacak. 13.00 itibarıyla sınav sona erecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ SINAV BELGESİ NASIL SORGULANIR? MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ...

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınava, 14 Haziran 2020 tarihinde 451 bin 272 kişi girdi. 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 aday sınava katılım sağladı. 2022 yılında düzenlenen sınava gerçekleşen katılım sayısı ise henüz açıklanmadı.