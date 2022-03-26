Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yatırıldı mı? Doğalgaz desteği ödemeleri nasıl alınır, nereye yatacak? Doğalgaz yardımı ödeme tarihi ve detayları

Doğalgaz fatura yardımı başvurusunda bulunan milyonlarca vatandaş, "doğalgaz ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?" sorularının cevabını aramaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, önceden kömür yardımı olarak verilen yakıt yardımının 2022 yılında doğalgaz desteği olarak da sağlanacağı bildirilmişti. İşte doğalgaz fatura desteği başvurusu yapan vatandaşlar için ödeme tarihine ve ne kadar ödeme yapılacağına merak edilenler...

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, ÖDEMELER YATIRILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz ödemelerinin 3 ay arayla yılda iki kez gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Ödemelerin ilkini Mart ayında tamamlayacaklarını ifade eden Yanık, ödemelerin başladğını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını duyuran Yanık, ilk taksit kapsamında 230 bin haneye 80,5 milyon TL destek verdiklerinin altını çizdi.

Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı.



Hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik destek verdik.



Hayırlı olsun. March 23, 2022

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Doğalgaz fatura desteği ödemeleri, başvurusu kabul edilen hak sahibi vatandaşların PTT kartına yatırılacak ve vatandaşlar ödemelerini PTT'den teslim alabilecek.

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ödemeler ısıl haritaya göre belirleneceğinden ve Doğu'daki ısınma ihtiyacı ile Ege'de ısınma ihtiyacı aynı olmadığından, hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanması planlandığı ifade edildi.

İlavaten, evde kronik hastası bulunan ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu hanelerde, bu destek tutarına ek yüzde 5 fazla ödeme yapılacağı paylaşıldı.