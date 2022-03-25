✈Tokat Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Tokat Havalimanı açılışı ne zaman? | Tokat Havalimanı uçuşları son durum

Tokat Yeni Havalimanı açılışı merakla bekleniyor. Birçok kişinin heyecanla beklediği Tokat Havalimanı açılışının ne zaman, saat kaçta olacağı araştırılmaya devam ederken, uçuşların başlayacağı tarih ise sorgulanıyor! Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip Tokat Yeni Havalimanı 550 milyon TL'ye mal olurken, havalimanına dair detaylar haberimizde.

✈TOKAT YENİ HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK? AÇILIŞ TARİHİ

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı fakat havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor.

Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar Köyü'ndeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi.

Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışı 25 Mart, yani bugün, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

TOKAT YENİ HAVALİMANI NASIL OLACAK? TOKAT HAVALİMANI'NDA SON DURUM

Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak. Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor. Yeni havalimanında kule inşaatı da bitmek üzere.

Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yaklaşık 2 hafta önce tamamlanmak üzere olan yeni havalimanına taşındı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.

TÜRK HAVA YOLLARI, TOKAT YENİ HAVALİMANI'NDA 25 MART'TAN İTİBAREN HİZMET VERECEK!

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, "25 Mart 2022 itibarıyla haftada 4 seferle başlayacak İstanbul-Tokat uçuşlarımızın biletlerine internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş dileriz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan THY'nin başarılı markası AnadoluJet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a haftada 3 gün sefer düzenleyeceği öğrenildi