Berat kandili iftar vakti ne zaman? Berat kandili akşam ezanı saat kaçta okuyacak? 17 Mart 2022 Perşembe günü imsakiye | İstanbul İzmir Ankara Bursa ezan vakitleri

Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili'nin gelmesiyle, internette Berat Gecesi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BERAT KANDİLİ ORUCU İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İstanbul için saat 19.19'dur.

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti Ankara için saat 19.04'tür.

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İzmir için saat 19.27, Bursa için saat 19.19'dur.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İslam peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) şöyle buyuruyor: "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder"

Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır.

Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

BERAT GECESİ HANGİ GÜN?

Mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde 14. günde idrak edilen Berat Kandili 17 Mart perşembe (bugün) idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu söylenmektedir:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim"



DİYANET İŞLERİ KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ 2022

Berat Kandili 2022: 17 Mart Perşembe

Kadir Gecesi 2022: 27 Nisan Çarşamba, Mevlid Kandili 2022: 7 Ekim Cuma



BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili, bu sene 17 Mart Perşembe (bugüne) denk geliyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini önermiştir. Fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şekli hiçbir kaynakta yer almamaktadır.

İslam dinine mensup kişiler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza ya da nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidir.

Peygamber efendimizin amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında bulunmaktadır. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması önerilmektedir.

100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir: "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

